Manisa FK’da işlem tamam

TFF 1. Lig'e 3'te 3 yaparak muhteşem giriş yapan Manisa Futbol Kulübü, trensferde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, transferin bitmesine saatler kala Fransa 2. Lig ekibi Paris FC'den 28 yaşındaki Cezayir uyruklu Fransız orta saha oyuncusu Marvin Gakpa'yla 3 yıllık ve Fransa 1. Lig ekibi Nimes'ten 29 yaşındaki Fransız stoper Loick Landre'yle 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza sonrası Landre, "Kulübümün tek hedefi üst lig, ben de bu hedef için çok çalışacağım" dedi. Gakpa ise, "Hedefimiz her zaman üst lig olacak. Mutluyum" diye konuştu.

SEVER GİTTİ

MANİSA FK'da şok bir ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün ilk yabancı transferi olan 23 yaşındaki Slovenyalı orta saha oyuncusu Leon Sever'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Tabor Sezana'dan transfer edilen ancak beklenen performansı sergileyemeyen Sever, ilk 3 haftada kadroya dahi giremedi.