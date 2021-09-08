BAL'DA mücadele etmeye hazırlanan Muğlaspor transferde düğmeye bastı. Yeşil-beyazlı kulüp, ilk transferini gerçekleştirdi Talasgücü Belediyespor'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Serkan Demirezen'i renklerine kattı. Kayseri Erciyesspor altyapısında futbola başlayan, U-21 takımında parlayan Serkan, Kayseri Erciyes'te profesyonel oldu, sonrasında Keçiörengücü, Arsin ve son olarak Talasgücü'nde oynadı, kariyerinde 60 maçta 8 gol attı.
■ FERDİ YAVUZ
Muğla dış transferde Serkan ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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