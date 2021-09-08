Nazilli triatlonda başarıya doymuyor

NAZİLLİ Belediyespor Triatlon Takımı'nın başarılı sporcuları Gonca Gün ve Zeki Mert Gün, Eğirdir Oral B Triatlonu Türkiye Kupası Final Yarışları'nda kürsüye çıktı. Bu yıl 18.'si düzenlenen Eğirdir Triatlonu'na 600 sporcu katıldı. 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet sürme ve 10 kilometre koşu mesafeleriyle heyecanın doruğa çıktığı parkurlarda sahne alan Gonca Gün, yaş grubu kadınlar kategorisinde 36 kişinin katıldığı yarışı 2 saat 55 dakika 20 saniyede tamamlayıp 6. oldu. Zeki Mert Gün ise yaş grubu erkekler kategorisinde 172 kişinin katıldığı yarışı 2 saat 53 dakika 54 saniyede tamamlayarak 21. oldu. Sporcular, kendilerine destek olan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür etti.

■ İHSAN KARATAŞ