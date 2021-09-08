İZMİR Amatör Süper Lig ekiplerinden Ödemişspor transfere start verdi.
Yeni sezonda BAL'a çıkmayı hedefleyen kırmızı-lacivertliler, iç transferde tecrübeli futbolcular Halil Karataş ve Zafer Çevik'le el sıkıştı. 41 yaşındaki Halil ve 37 yaşındaki Zafer, Ödemişsspor'un başarısı için ter dökecek.
Ödemişspor’da Halil ve Zafer nikah tazeledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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