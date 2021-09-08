Ödemişspor’da Halil ve Zafer nikah tazeledi

İZMİR Amatör Süper Lig ekiplerinden Ödemişspor transfere start verdi.

Yeni sezonda BAL'a çıkmayı hedefleyen kırmızı-lacivertliler, iç transferde tecrübeli futbolcular Halil Karataş ve Zafer Çevik'le el sıkıştı. 41 yaşındaki Halil ve 37 yaşındaki Zafer, Ödemişsspor'un başarısı için ter dökecek.