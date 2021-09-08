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Sökespor iddialı başladı

Teknik patron Metin Altınay yönetiminde hazırlıklarına start veren kırmızı-lacivertli takım, yeni sezona 3. Lig parolasıyla iddialı giriyor

Sökespor iddialı başladı

8.9.2021

BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) şampiyonluğu hedefleyen Eşin Grup Sökespor, yeni sezon öncesi sahaya indi. Antrenman öncesi kurban kesilirken dualar edildi, yöneticiler, oyunculara tatlı ikramında bulundu. Söke İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanı teknik direktör Metin Altınay gözetiminde gerçekleşti. Yeni transferlerin de yer aldığı sezonun ilk antrenmanında takım tam kadro kros yaptı. Başkan Tamer Makaraç ile yönetim kurulu üyeleri de ilk antrenmanı takip ederek oyunculara ve teknik heyete moral verdi. Başkan Makaraç, "Bu sene biz BAL'da misafiriz. Biz buna inandık. Sizlerin de buna inandığınızı biliyorum. Hepinizle tek tek konuştuk, ayrı ayrı bir araya geldik. Sökespor'umuzu bu sene bu ligden çıkararak 3. Lig'e oradan da 2. Lig'e gideceğiz. Rabbim yolumuzu açık etsin, tekrardan hayırlısı olsun" diyerek ligde iddialı olduklarını ifade etti. ■ İHSAN KARATAŞ
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