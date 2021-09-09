Akhisarspor başaracak

Zonguldak Kömür galibiyetiyle lige moralli başladıklarını belirten Yılmaz, “Camia olarak el ele verirsek her zorluğun üstesinden geliriz. Bu kulüp küllerinden doğacak güçte” dedi

2. Lig Beyaz Grup'ta sezona deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u mağlup ederek galibiyetle başlayan Akhisarspor'da, teknik patron Muhammet Yılmaz gelecekten umutlu. Lige iyi bir başlangıç yapmalarının özgüven açısından önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Transfer yasağımız nedeniyle geçen seneki kadromuzla lige başladık. Gerçekten iyi mücadele ettik. Takımda birlikteliği sağlamak ilk hedefimiz. Sezonun ilk 90 dakikasında oyuncularımız sahada olumlu işler yaptı. İyi bir başlangıç yaptık. Devamını getirmek için çok çalışmalıyız. Yönetim kurulumuz geçmişe dönük borçları temizlemek için yoğun çaba harcıyor" diye konuştu.



TARAFTARLARA ÇAĞRI

Bucaspor 1928 maçını da kazanarak seriyi sürdürmek istediklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti: "Her rakibe saygımız var. Maç maç düşünüyoruz. Bizim eksiğimiz neyse onun üstüne gideceğiz. Artılarımızın üstüne artı koymaya çalışacağız. Genç bir takımız hem oyunumuzla hem karakterimizle hem anlayışımızla hep beraber bir noktaya gelmek istiyoruz. Akhisarspor'u eski günlerine döndürmek için el ele vermeliyiz. Büyük Akhisar taraftarını bu takıma destek olmaya çağırıyoruz. El ele verme, birlik ve beraber olma zamanı. Bu takımı sahipsiz bırakmasınlar. Akhisarspor rüzgarı arkasına aldı mı hedefine mutlaka ulaşır."



■ KENAN MOLLA