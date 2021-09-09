Assunçao G.Saray’da

Galatasaray aradığı orta saha oyuncusunu transferin son gününde buldu ve Famalicao'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao'yu satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı. Transferin bitmesine saatler kala harekete geçen sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibinde forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katarak sorunu çözdü. 21 yaşındaki futbolcu, Famalicao ile bu sezon 4 resmi karşılaşmada görev aldı. Dün İstanbul'a gelen genç yıldız, geçtiğimiz sezon ise 28 müsabakaya çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın scout ekibi Gustavo Assunçao'yu geçen sezon keşfetmişti. Atletico Madrid U-19 takımından transfer olduğu Famalicao'da beklenin üzerinde bir performans gösterince geçen yaz transfer edilmek istendi. Ancak Porto da devrede olduğu için transfer gerçekleşmemişti.



ÖN LİBERO OYNUYOR

Tam ismi Gustavo Enrique Giordano Amaro Assunçao da Silva olan Brezilyalı futbolcu, ön libero ve merkez orta sahada görev yapabiliyor. Kulübü Famalicao ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Assunçao'nun piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak değerlendiriliyor.

ARDA, BABASI İLE OYNAMISTI

Galatasaray'ın Gustavo Assunçao transferi ile ilgili ilginç bir detay ise dikkat çekti. Futbolcunun babası Paulo, daha önce Atletico Madrid'te sarıkırmızılıların kaptanı Arda Turan ile birlikte forma giymişti. Arda Turan, aradan geçen 9 sezonun ardından bu kez Paulo'nun oğlu Gustavo ile takım arkadaşı olacak. Gustavo Assunçao'nun babası Paulo Assunçao, 2008- 2012 yılları arasında Atletico Madrid'de forma giymişti. Baba Assunçao da oğlu gibi ön libero pozisyonunda görev yapıyordu. Futbolu 2014 yılında bırakan Paulo, Atletico Madrid, Deportivo La Coruna, Porto ve Palmeiras gibi takımlarda görev aldı. Brezilyalı futbolcunun babası Paulo Assunçao 2012 yılında Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyordu.