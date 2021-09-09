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Balıkesirspor'da transferin son günü 4 imza

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, transferin son günü 4 oyuncusu ile sözleşme imzaladı. Balıkesirspor İbrahim Halil, Abdülkadir Özgen, Foxi ve Otoo ile sözleşme uzattı.

Balıkesirspor’da transferin son günü 4 imza
İHA

09.09.2021, 18:05

TFF 1. Lig takımlarından transfer tahtasını açamayan tek takım olan Balıkesirspor transferin son günü geçen sezon takım kadrosunda bulunan oyuncuları İbrahim Halil Çolak, Abdülkadir Özgen, Mahatma Otoo ve Foxi Kethevoama ile sözleşme yeniledi.

Balıkesirspor resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcularımız İbrahim Halil Çolak, Abdülkadir Özgen, Mahatma Otoo ve Foxi Kethevoama, bu sezonda da kırmızı-beyazlı formamızı giyecek. Anlaşmalar, camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olsun" açıklaması yapıldı.

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