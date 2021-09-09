Bodrum Karya’dan yepyeni baslangıç

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi (TKBL) temsilcilerinden Bodrum Karyaspor, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için kolları sıvadı. Genç oyunculandan kurulu bir kadro ile istikrarı yakalayarak TKBL'de kalıcı olmak isteyen Bodrum ekibi, transferleriyle de dikkatleri çekti. Son olarak NBA'de San Antonio Spurs ve Dallas Mavericks'de forma giyen Boban Marjanovic'in de kuzeni olan Sırbistan Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu 1991 doğumlu 1.95'lik pivot Milena Marjanovic'i renklerine bağlayan Bodrum Karyaspor Başantrenörü Zafer Çavuşoğlu, "Amacımız Bodrum'da sürdürülebilir bir yapı kurmak, burada hem Bodrum hem kadın basketbol faktörü var. 3 yıl içinde bu takım Süper Lig'e adaydır. En büyük hedefimiz bu kente yeniden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı getirmek" dedi.



'BİR MARKA YARATACAĞIZ'

Başkan Ural Aküzüm, Bodrumlu genç kızları sistemlerine dahil ederek kulübü ekol haline getirmek istediklerini ifade etti. Aküzüm, şöyle konuştu: "Geçen sene Süper Lig kökenli tecrübeli oyuncularla bir takım kurduk, bu sene anlayışımızı değiştirdik ve yetiştirmek üzere genç ve milli takımlarda görev yapmış G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş patentli oyuncuları aldık. Yağmur Yıldız, Sude Türkmen, Hilal Bayraktar, Sezen Yavuz, Selin Uzun, Begüm Taşkın, Neslişah Cora, Deniz Eskici bu tip oyuncular. Amacımız 3 yıl istikrarlı biçimde genç oyuncularla bir takımın omurgasını oluşturup Süper Lig'de kalıcı bir Bodrum markası yaratmak. Ayrıca olimpik branş haline gelen 3'e 3 erkek basketbol şubemizi de kurmak için harekete geçtik" dedi.

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