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Haberler Spor Burhaniye’ye yeni antrenör

Burhaniye’ye yeni antrenör

BAL’da Balıkesir’i temsil edecek siyahbeyazlılarda tecrübeli teknik dikrektör Ahmet Saray kulüpte bir yıllık sözleşme imzaladı, start verdi

Burhaniye’ye yeni antrenör

9.9.2021

BU sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Balıkesir'i temsil edecek Burhaniye Belediyespor, yeni teknik direktör Ahmet Saray ile anlaşarak sözleşme imzaladı. Burhaniye Belediyesi'nde yapılan imza töreninde, Burhaniye Belediyespor Başkanı Ali Kemal Deveciler, yeni hocayla sözleşmeleri imzaladı. Yeni teknik direktörü belirledikten sonra transfere yöneleceklerini belirten basın sözcüsü Oktay Erbalaban, "Takımımız bu sezon BAL'da mücadele edecek. Bu ligi çok iyi tanıyan yeni teknik direktörümüzle şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyoruz" dedi. Kulüp başkanı Ali Kemal Deveciler ise, "Takımımızı ilk yıl Süper Amatör Lig'den, BAL'a çıkarttık. Bu yıl da senelerdir özlemini çektiğimiz profesyonel lige çıkmak için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Burhaniye Belediyespor ve Burhaniye halkı en iyisine layıktır. Hocamıza başarılar dilerim" dedi. Teknik patron Ahmet Saray da, "İlk olarak büyük hedefleri olan bir camiaya geldiğim için mutluyum" dedi.
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