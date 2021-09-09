Değişim kapıda

A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya 6-1 yenilmesinin yankıları sürerken, teknik direktör Şenol Güneş'in koltuğu sallanıyor. Ay yıldızlı ekibin tecrübeli çalıştırıcısı maç sonrası istifa sinyali vermese de Norveç ile Ekim ayında oynanacak karşılaşmaya yeni hoca ile çıkılması sürpriz sayılmayacak.



ADAY LİSTESİ KABARIK

Sosyal medyada Güneş'in yerine Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın ismi sıkça konuşulurken başarılı hocanın ve kulübünün bu

konudaki tutumu merakla bekleniyor. Ancak Yalçın haricinde Emre Belözoğlu seçeneğinin de çok kuvvetli olduğu gelen haberler arasında. Şenol Güneş'ten yardımcılık teklifi alan Belözoğlu, şu an takım çalıştırmıyor.

ADAY LİSTESİ KABARIK

Belözoğlu dışında Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk da Türk futbolunun yeni patronu olabilir. Göztepe'den ayrılan Ünal Karaman'ın da ihtimaller arasında olduğu bilinirken Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan Joachim Löw ve Türkiye'ye yabancı olmayan Slaven Bilic'in de isminin geçtiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

A Milli Takım'ın Hollanda'da yaşadığı hezimetin ardından sosyal medyadan tepkiler yükseldi. Ay-yıldızlı ekibin teknik patronu Şenol Güneş Karadağ maçı sonrasında olduğu gibi eleştiri oklarına hedef oldu. İşte sosyal medyada öne çıkan bazı yorumlar: ■ Sergen Yalçın zamanı. Hem Beşiktaş hem de Milli Takım'a yakışır. ■ Yeni nesil hocası olan Emre Belözoğlu Milli Takım hocası olmalıdır. ■ Hoca sen istifa et. Biz de kurtulalım sen de kurtul bu dertten. ■ Futbol değil işkence. Şenol Güneş istifa. ■ İstifa da hizmettir.

7 SINAVDA 1 GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, son dönemdeki başarısız performansı ile dikkat çekiyor. Milliler 30 Mart 2021'den itibaren çıktığı 7 resmi maçında sadece 1 galibiyet alırken, 4 mağlubiyet, 2 beraberlik elde edebildi. 30 Mart'ta Letonya ile 2-2 berabere kalan ay-yıldızlılar sonrasında ise Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çok kötü bir grafik çizdi. Gruptaki üç maçını da kaybederek ilk turda elenen ekip sırasıyla İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0 ve İsviçre'ye de 3-1 mağlup oldu.



9 ATTI 18 YEDİ

Milli Takım Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 hafta içerisinde oynadığı 3 maçta sadece Cebelitarık engelini geçebildi. Karadağ ile 2-2 berabere kalan Şenol Güneş'in öğrencileri Cebelitarık'ı 3-0 yenerken Hollanda'ya 6-1 mağlup olarak liderlikten 3. sıraya indi. 7 maçlık süreçte 9 gol kaydeden ekibimiz kalesinde ise 18 gol gördü.

TÜRKLERİN DRAMI

Avrupa basını 6-1'lik Hollanda galibiyetine geniş yer ayırdı. Hollanda'dan De Telegraaf, "Kısa süre içinde Türkleri çok geride bıraktık." diyerek liderlik vurgusu yaparken, Voetbal ise "Türklerin dramı" başlığı ile maçı anlattı. İngiliz Daily Mail, "Hollanda şov yaptı" ifadesini kullanırken, İspanyol El Mundo Deportivo ise Barcelona'dan Depay'ın performansı üzerinden maçı anlattı. 3 gol ile dikkat çeken Memphis Depay, Türkiye'ye 24 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Barcelona forması giyen 27 yaşındaki forvet oyuncusu, Nisan 1997'de ağlarımıza 3 gol gönderen Luis Oliveira'dan sonra hattrick yapan ikinci oyuncu oldu.