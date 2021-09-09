Denizli Basket’e Doğan morali

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te hazırlıklar sürerken, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan takımın Antalya'daki kampında oyunculara moral verdi. Başkan Doğan, "Yeni bir döneme başlıyoruz. Öncelikle başarılar diliyorum. Bizler size inanıyoruz. Artık Süper Lig'deyiz. Biz artık bir aile olduk. Bu birliktelik, bu enerji de çok güzel. Artık zorlu bir mücadelenin başlangıcındayız. Bütün belediye seferberiz burada. Kendi personel arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla her zaman yanınızdayız. Bu yıl bizim için zorlu ama çok güzel mücadele olacak. İlk defa Denizli'de bir takım Süper Lig'de. Bu anlamda sizin başarınız bizi mutlu edecek" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP

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