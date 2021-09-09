Horoz bombaladı

Samsun’dan Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje, Çankaya FK’dan sol kanat Bekir Turaç Beke ve Ümraniye’den Gabonlu golcü Kevin Mayi’yi aldı

TFF 1. Lig'de transfer yasağını kaldırdıktan sonra iki hafta içinde 16 takviyeyle kadrosunu yenileyen Denizlispor, son gün bombaladı. Yeşil-siyahlı ekip, Samsunspor'dan ayrılan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje ve Çankaya FK'dan 22 yaşındaki sol kanat Bekir Turaç Böke'yle sözleşme imzaladı. Ön libero ve sağ bek pozisyonlarında forma giyebilen Djedje, Süper Lig'de Ankaragücü ve Kayserispor'un yanı sıra Fransa'da Marsilya ile Racing, İngiltere'de Watford'da oynadı. Denizlispor'la 2 yıllık sözleşme imzalayan Djedje, geçen sezon 1. Lig'de Play-Off yarı finali oynayan Samsunspor'la 18 maça çıktı. Geçen sezon Çankaya'da 16 maçta görev alan Bekir Turaç ise kariyerinde daha önce Etimesgut Belediyespor, Altındağspor ve Artvin Hopaspor formalarını da giydi. Horoz, transferde 19. imzayı Ümraniyespor'dan Gabonlu golcü Kevin Mayi'ye attırdı. Daha önce Fransa'da Saint-Etienne, Ajaccio, Brest, Hollanda'da NEC Nijmegen formalarını giyen 28 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme yapıldı. Mayi, geçen sezon Ümraniye formasıyla 1. Lig'de 25 maçta 8 gol attı.



KONGRENİN YAPILACAĞI YER DEĞİŞTİ

Denizlispor'da 17 Eylül Cuma günü yapılacak olağanüstü kongrenin yeri EGS Park Kongre ve Kültür Merkezi yerine Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu olarak değiştirildi. İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamazsa yönetim seçimi 24 Eylül Cuma günü saat 19.00'da aynı yerde yapılacak. Horoz'da Ağustos ayında göreve gelen başkan Mehmet Uz, istifa eden isimlerin yerine yönetimi yenileyip tekrar başkanlığa talip oldu.



SEBAHATTİN ALP