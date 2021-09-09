Kınık Belediye fırtına gibi esti

YENİ sezonda ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek Kınık Belediyespor transferde hız kesmiyor. Bolu Abant FK'dan Ünal Avcı, Viranşehirspor'dan Ziya İnday, Kartal Bulvarspor'dan Mustafa Şeker ve Anadolu Üniversitesispor'dan Mehmet Meşe'yi kadrosuna katan yeşilkırmızılılar, Torosgücü'nden 28 yaşındaki sağ bek Rıdvan Çetin, geçtiğimiz sezon 3. Lig ekibi Sultanbeyli Belediyespor formasını giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Muhammet Yusuf Ocak, Bucaspor altyapısında yetişen ve geçen sezon BAL'da Torbalıspor formasını giyen 21 yaşındaki stoper Batuhan Uğurdil'le kadrosunu güçlendirdi.



TAKVİYELER DEVAM ETTİ

Kınık Belediyespor, Adana Demir altyapısında yetişen ve BAL'da Salihli Belediyespor formasını da giyen 21 yaşındaki stoper Onur Berber, BAL'da Niksar Belediyespor, Sivasspor U-21 ve geçen sezon BAL'da Torbalıspor formasını giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Gür, geçtiğimiz sezon BAL'da Amasyaspor formasını giyen 36 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Barış Baltürk ile geçen sezon BAL'da İstanbul Maltepespor formasını giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Melih Kartal'ı kadrosuna kattı. Kınık, Osmaniye FK'dan 22 yaşındaki başarılı kaleci Berkan Tanrınıan'ı da renklerine bağladı.



■ SERVET SARUN

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