Koeman’dan Pjanic’e yanıt

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Beşiktaş’ın yeni yıldızı Pjanic ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu

Barcelona Teknik Direketörü Ronald Koeman, Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Pjanic, yaptığı açıklamada Koeman'nın kendisine saygısızlık yaptığını söylemişti. Pjanic, "Koeman bana saygısızlık etti. Benimle hiç iletişim kurmuyordu. Ben çok fazla itiraz eden biri değilim ama her konunun bana açıklanmasını tercih ederim" demişti. İspanyol basınına konuşan Koeman, "Pjanic, diğer orta saha oyuncularıyla girdiği rekabeti kaybetti. Hepsi bu. Ona iyi şanslar diliyorum. Denedik ve ondan daha iyi oyuncular olduğunu gördük." dedi. Koeman, "Pjanic sanırım hayal kırıklığı yaşıyor. Bizim oyun anlayışımızda diğer oyuncularla rekabette geride kaldı. Artık Barcelona'nın futbolcusu olmadığı için onunla ilgili konuşmamayı tercih ediyorum" dedi.