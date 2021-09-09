Kuşadasıspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda evinde Modafen FK'yı mağlup ederek tur atladı: 3-0. Karşılaşmanın ilk devresinde gol sesi çıkmadı. Siyahbeyazlılar, 61. dakikada Mustafa'nın golüyle üstünlüğü yakaladı: 1-0. 65. dakikada sahneye Emre çıktı, farkı ikiye taşıdı: 2-0. 72. dakikada yıldız oyuncu Yiğit Gökoğlan, Kuşadasıspor'un zaferini perçinleyen golü attı: 3-0. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den 21 sene sonra 3. Lig'e çıkarak profesyonel kategoriye dönen Kuşadasıspor, maçtan önce şampiyonluk kupasına da kavuştu.
■ İBRAHİM UZUN
■ İBRAHİM UZUN
Kuşadası turladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.