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Kuşadası turladı

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda konuk ettiği Modafen’i mağlup ederek vizeyi kaptı

Kuşadası turladı

9.9.2021

Kuşadasıspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda evinde Modafen FK'yı mağlup ederek tur atladı: 3-0. Karşılaşmanın ilk devresinde gol sesi çıkmadı. Siyahbeyazlılar, 61. dakikada Mustafa'nın golüyle üstünlüğü yakaladı: 1-0. 65. dakikada sahneye Emre çıktı, farkı ikiye taşıdı: 2-0. 72. dakikada yıldız oyuncu Yiğit Gökoğlan, Kuşadasıspor'un zaferini perçinleyen golü attı: 3-0. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den 21 sene sonra 3. Lig'e çıkarak profesyonel kategoriye dönen Kuşadasıspor, maçtan önce şampiyonluk kupasına da kavuştu.

■ İBRAHİM UZUN
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