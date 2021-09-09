Manisa FK coştu

Manisa Futbol Kulübü, transferin son saatlerinde coştu. Siyah-beyazlılar, Altınordu'dan 2003 doğumlu genç hücum oyuncusu Osman Burak Destan'ı kadrosuna kattı. Osman Burak ile 5 yıllık anlaşma sağlandı. İmza töreninde sportif direktör Serkan İşyapan da yer aldı. Törende konuşan yeni transfer Osman Burak, "Manisa Futbol Kulübü forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum. Hedefleri olan bir kulüpte olduğum için çok mutluyum" dedi. Altınordu U-19 takımı forması giyen 18 yaşındaki santraforun önemli bir yetenek olduğu açıklandı.



KALEYE TAKVİYE YAPTI

Manisa FK, son dakika da '1' numaları mevkiye de takviye yaptı. Siyahbeyazlılar, Ankara Keçiörengücü forması giyen 30 yaşındaki kaleci Metin Uçar'ı kadrosuna kattı. Gençlerbirliği altyapısından yetişen Metin, Hacettepe, Kastamonuspor, Turgutluspor, Nazilli Belediyespor, Niğde Belediye, Keçiörengücü formalarını giydi, kariyerinde 285 maça çıktı. Siyah-beyazlı kulübün, Başkent ekibine bu transfer için 1 milyon TL bonservis ödeyeceği öğrenildi. Öte yandan kaleci Ömer Kahveci, 2. Lig temsilcisi Ankaraspor'a kiralandı.