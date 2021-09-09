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Haberler Spor Mesut Özil paniği

Mesut Özil paniği

İngiliz basını yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılacağını ve ABD MLS Ligi’ne gideceğini öne sürdü

Mesut Özil paniği

9.9.2021

Fenerbahçe'de Mesut Özil paniği yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İngiliz basınında yer alan haberde sarı-lacivertli takımda mutsuz olduğu konuşulan futbolcunun devre arasında takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Geçen günlerde Katar'ı ziyaret eden Mesut Özil için ayrılık iddiası gündeme gelmiş, tecrübeli futbolcunun cephesinden açıklama gelmişti. İngiliz basınında yer alan haberde Mesut Özil'in Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ve takımdan ayrılacağı iddia edildi. Haberde, Mesut Özil'in devre arasında takımdan ayrılacağı ve MLS'in yolunu tutacağı belirtilirken Mesut'un bu iddia ile ilgili açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor. Fenerbahçe'nin Altay ile oynadığı son mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Özil, bu sezon oynadığı 4 maçın hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamadı. Mesut bu sezon iki karşılaşmada toplam 108 dakika süre aldı.
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