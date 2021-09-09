Süper Manisa

Manisa Büyükşehir Belediyespor, basketbolda yeni sezon hazırlıklarına yoğun tempoda devam ederken, takım kaptanı Recep Doğrusöz ve yeni transferlerden tecrübeli forvet Fatih Cantitiz iddialı açıklamalarda bulundu. Recep, "Hedefimiz çok büyük. Manisa'ya şampiyonluk kupasını getirip Süper Lig'de şehri temsil etmek istiyoruz. Bunun için de sahada çok mücadeleci, çok savaşan bir takım olacağını düşünüyorum. Bu sene parkede çok agresif, çok enerjik, çok ısıran bir takım olacak. Bu durum, hem seyir zevki açısından gelen seyircilerimizi sevindirecek hem de inşallah sonuçlara yansıyacaktır. Biz de sezon sonu kupayı göğüsleyip bu organizasyonu layık olduğu yere götürmek istiyoruz" diye konuştu.



'TAKIMIN KİMYASI ÇOK İYİ'

Takıma bu sezon katılan tecrübeli forvet Fatih Cantitiz ise, "Hazırlık dönemini geçtikten sonra bizim için önemli olan Ankara'daki Federasyon Kupası'nı kazanmak. Ligin devamında umarım Manisa'daki kimseye Play-Off maçları izletmeden Mart gibi sezonu bitirmeyi hedefliyoruz. Elimizden geleni yapacağız inşallah başarırız. Takım kimyası çok iyi. Genel olarak tecrübeli isimlerimiz ve birbiri ile uyum sağlayacak tarzda oyuncular var. Karakter olarak çok iyi bir takımız. Son topa kadar pes etmeyeceğiz. İnanmak işin yarısıdır. El ele verdiğimizde başarının geleceğine inanıyoruz" dedi.

'12. GÜÇ TRİBÜNDE OLSUN'

BU sezon kısıtlı da olsa seyirci ile buluşacaklarını belirten Recep Doğrusöz, "Geçen seneyi pandemi dolayısıyla seyircisiz geçtik. Bu sene yarı kapasiteyle de olsa seyircimizle buluşacağız. Hedefimiz büyük. Bunun için her desteğe ihtiyacımız var. Seyirci de bunun önemli bir ayağı. Onun için Manisalı seyircilerimizi salonumuza bizi desteklemeye bekliyoruz" dedi.



■ CÜNEYT HASÇELİK