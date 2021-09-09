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Haberler Spor Trabzonspor’un kozu Nwakaeme

Trabzonspor’un kozu Nwakaeme

Trabzonspor’un kozu Nwakaeme

9.9.2021

Süper Lig'in ilk 3 haftasında aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğunda bulunan Trabzonspor'un hafta sonu sahasında konuk edeceği Galatasaray maçında en büyük gol güvencelerinden biri Nijeryalı oyuncu Anthony Nwkaame olacak. Sezona iyi bir başlangıç yapan Nwakaeme, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'deki 7 karşılaşmada attığı 4 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Bordo-mavili futbolcu, ligin ilk haftasında takımının deplasmanda 5-1 galip geldiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 2. haftasında Trabzon'da 2-1 mağlup ettiği Demir Grup Sivasspor ve ligin 3. haftasında 1-0 yendiği GZT Giresunspor maçlarında 1'er gol attı.
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