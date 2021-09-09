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Haberler Spor Usakspor’a Süper Lig’den orta saha

Usakspor’a Süper Lig’den orta saha

Usakspor’a Süper Lig’den orta saha

9.9.2021

2. Lig Beyaz Grup takımlarından Uşakspor, dış transferde Süper Lig'in devi Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Erkan Süer'i 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezon kiralık olarak önce Şanlıurfaspor sonra Turgutluspor'da oynayan 20 yaşındaki futbolcu, 27 maçta 3 gol kaydetti. U-19 Milli Takımı ve Ümit Milli Takım'da 2'şer kez şans bulan genç oyuncu altyapıda Tokatspor, Gençlerbirliği ve Boluspor'da görev yaptı. Tokat doğumlu 20 yaşındaki on numara, Boluspor U-21 takımında keşfedildi, Galatasaray U-19 takımına transfer edildi. 2021 yılında profesyonel olan Erkan, U-19 Süper Ligi'nde 13 maçta 10 gol attı, 2. Lig'de 26 maça çıktı 3 gol kaydetti.
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