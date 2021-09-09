Usakspor’a Süper Lig’den orta saha

2. Lig Beyaz Grup takımlarından Uşakspor, dış transferde Süper Lig'in devi Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Erkan Süer'i 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezon kiralık olarak önce Şanlıurfaspor sonra Turgutluspor'da oynayan 20 yaşındaki futbolcu, 27 maçta 3 gol kaydetti. U-19 Milli Takımı ve Ümit Milli Takım'da 2'şer kez şans bulan genç oyuncu altyapıda Tokatspor, Gençlerbirliği ve Boluspor'da görev yaptı. Tokat doğumlu 20 yaşındaki on numara, Boluspor U-21 takımında keşfedildi, Galatasaray U-19 takımına transfer edildi. 2021 yılında profesyonel olan Erkan, U-19 Süper Ligi'nde 13 maçta 10 gol attı, 2. Lig'de 26 maça çıktı 3 gol kaydetti.

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