6 aydır izliyorum

Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Sırp Teknik Direktör Nestor El Maestro önceki gün ilk idmanına çıktı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 38 yaşındaki teknik adam, hedefleri olan bir kulübe geldiğini söyledi. Önceki dönemlerde de Göztepe ile temasa geçtiğini ifade eden Maestro, "Aslına bakarsanız 3 gün öncesine kadar Suudi Arabistan'daydım, 10 gün önceye kadar çalışıyordum. Bu birlikteliği gerçekleştirmek çok da hızlı olmadı. Ancak belli bir zaman öncesine kadar görüşmeler vardı" dedi. Süper Lig'i değerlendiren Maestro, "Avrupa'da Süper Lig'ler birbirine benzerdir. Göztepe'ye gelecek olursak, yaklaşık yarım yıldır kulübü takip ediyorum. İrtibata geçmiştik ama gerek kulüp gerekse ben farklı yollar aldık. Göztepe'nin gerek maçlarını gerek sonuçlarını yakından takip ettim. Özetlerini de izledim. Sonrasında Göztepe ile yollarımız kesişti ve takip etmeye devam ettim" dedi.

"DOLU TRİBÜNLER İÇİN HEYECANLIYIM"

Kulübün geçmişi ve taraftarı hakkında bilgi sahibi olduğunu açıklayan genç teknik adam, "Göztepe'nin 3-4 bin taraftarla oynadığı maçı izledim, ne kadar büyük taraftar olduğunu biliyorum. Umuyorum burada bulunduğum sürede dolu tribünler önünde oynarız. Dolu tribünler önünde takımımla sahada olmayı dört özle bekliyorum. Başakşehir maçıyla ilk kez karşılarına çıkacağım için heyecanlıyım. Çok iyi bir kulübüz, iyi bir taraftarımız var. Bir teknik direktör için tüm şartlar bulunuyor" dedi.

"ELİMİZDE İYİ BİR KADRO VAR"

Maestro hedefleri hakkında ise şunları dile getirdi: "Hedefim elbette burada başarılı olmak. Yönetimimiz için çalışıyoruz, taraftarımız için çalışıyoruz. Bunun için mücadele gösteriyoruz. Büyük bir ekiple, büyük bir camia ile birlikteyiz. Bunun için her hocanın olduğu gibi benim de büyük hedeflerim olacaktır. Takımımızı daha fazla puana kavuşturmak, daha iyi yerlere getirmek, daha üst sırala taşımak için elimizden geleni yapacağız. Transferde istek ve talepten çok iyi işler yapma zamanı. Zorlu bir zamanda göreve geldik. Elimizde iyi bir kadro olduğunu biliyorduk. Elimizdeki bu kadroyla en iyi sonuçları çıkarmaya çalışacağız.