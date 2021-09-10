Aydın BSB kupa mesaisinde

AYDIN Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley'de C Grubu'nda mücadele edecek. Sultanlar Ligi'nde Aydın'ı başarı ile temsil eden Aydın'ın Sultanları bu sezon ilk resmi maçlarına Kupa Voley'de çıkacak. Mavi-beyazlıların rakipleri belli oldu. Aydın'ın Sultanları, C Grubu'nda Nilüfer Belediye, Kuzeyboru ve Sarıyer ile mücadele edecek. Karşılaşmalar 28-30 Eylül tarihlerinde Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarına başantrenör Alper Hamurcu yönetiminde devam eden mavi-beyazlılar, yeni transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Aydın'ın Sultanları, kupanın dışında Misli.com Sultanlar Ligi ve Avrupa'da Balkan Kupası'nda sahne alacak.

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