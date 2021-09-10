Bergama Belediye Şerafettin’i kazandı

3. Lig 1. Grup'ta sezona Elazığspor'u 2-1 yenerek zaferle başlayan Bergama Belediyespor'da Şerafettin Bodur attığı golle parladı. Kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen ve 80. dakikada oyuna giren 18 yaşındaki defans oyuncusu, 84. dakikada takımının galibiyet golüne imza attı. 3 puanı getiren isim oldu. Futboldan sorumlu asbaşkan Şerif Topal, "Çok kısa bir sürede takım oluşturduk ve kısa süren bir hazırlık dönemi geçirdik. Elazığ galibiyeti büyük moral oldu" diye konuştu. Bergama Belediyespor, ligin ikinci maçında 12 Eylül Pazar günü saat 16.30'da Hendekspor'u Menemen'de konuk edecek. Kırmızı-lacivertliler, iç saha maçlarını oynadığı 14 Eylül Stadı'nın yıkılarak "Millet Bahçesi"ne dönüştürülecek olması nedeniyle bu sezonki iç saha maçlarını Menemen'de oynayacak.



■ SERVET SARUN

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