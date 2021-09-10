Burak İnce formayı kaptı

Geçen sezon kulübeye hapsolan Altınordu’nun genç yıldızı bu sezon ilk üç maçta da 11’de şans buld

Altınordu'nun genç yıldız adayı Burak İnce, ilk 3 haftada ilk 11'de yer alarak bu sezon kırmızı-lacivertli takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olacağını gösterdi. A takıma alındığı 2019-20 sezonunda 21 maçta 7 kez, 2020-21'de ise 28 karşılaşmada 8 kez ilk 11'de görev alan 17 yaşındaki futbolcu, bu sezon yedek kulübesinden kurtulup as kadroya geçiş yaptı. Geçen sezon ligde son 7 karşılaşmaya sonradan dahil olan ve bu süreçte 141 dakika süre aldı. Burak İnce daha sonra Play-Off müsabakalarında ise iki maçta toplam 18 dakika görev yaptı.



OCAK'TA AYRILABİLİR

Avrupa kulüplerinin radarında olan ve yurt dışına transfer olmak için 18 yaşına girmeyi bekleyen Burak'ın ocak ayında yuvadan uçabileceği bildirildi. Bu sezon teknik heyetin gözüne giren sol ayaklı genç krampon Ümit Milli Takım'da da görev yapıyor. Altınordu, frikikten attığı gollerle dikkat çeken sol ayaklı futbolcudan ciddi bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.