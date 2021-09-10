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Denizli potada harika

Yeşil-siyahlılar, İzmir’de düzenlenen Ege Cup’taki ilk maçında Petkim’i farklı yenip gövde gösterisi yaptı

Denizli potada harika

10.9.2021

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki 3 Ege temsilcisinin özel maçlarda karşı karşıya geldiği Ege Cup 2021'in ilk maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Petkimspor'u 91-77'lik skorla mağlup etti, moral depoladı. Karşılaşmaya farklı başlayan Merkezefendi, ilk çeyreği 25-17 önde tamamladı. Petkim ikinci çeyrekte farkı tek haneye çekse de öne geçemedi ve çeyreği Denizli temsilcisi 49-42 galip geçti. İkinci yarı farkı açan Merkezefendi Denizli Basket, üçüncü çeyreği 73-56 farklı noktaladı. Son çeyrekte de farklı üstünlüğünü koruyan Denizli Basket karşılaşmadan 91-77 galibiyetle ayrıldı.

SMİTH 26 SAYIYLA PARLADI
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te, Adam Smith 26 sayı, 6 asist, Jeremy Hollowel 16 sayı, 6 asist, Emircan Koşut 11 sayı, 7 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadılar. Petkim'de ise; Justin Foreman 25 sayı, Darko Planinic 14 sayı, 6 ribaunt, Gary Browne 13 sayıyla oynadı. Turnuvada bugün saat 15.00'te Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket karşılaşması oynanacak.

■ SEBAHATTİN ALP

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