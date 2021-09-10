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Haberler Spor Fethiyespor’un gözü Erokspor zaferinde

Fethiyespor’un gözü Erokspor zaferinde

Fethiyespor’un gözü Erokspor zaferinde

10.9.2021

3. Lig 3. Grup'ta sezona Kırıkkale Büyük Anadolu'ye yenilerek şok bir başlangıç yapan Fethiyespor, pazar günü konuk edeceği Esenler Erokspor'u yenerek beyaz sayfa açmak istiyor. Mağlubiyetin kendilerine yakışmadığını ifade eden ve futbolcularına her idmanda uyarılar yapan teknik direktör Selahaddin Dinçel, "Takımımızın kalitesi ortada. Ancak sahaya bunu yansıtmamız gerekiyor. Hedefi olan bir camiayız. Sezon sonunda amacımıza ulaşmak için çalışmalıyız. Mutlaka ilk maçtan derslerimizi alacağız ve bu şekilde tekrar mücadele etmeyeceğiz. Erok da üst sıraları isteyen bir rakip. Kolay bir müsabaka olmayacak. Ama sahada savaşan bir takım olacak. 12. adama ihtiyacımız var. İnşallah bu hafta gücümüzü birlikte göstereceğiz. Eksiklerimizi görme adına toplantılar yaptık" dedi.

■ ERDOĞAN CANKUŞ
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