Transferin son saatlerinde Turgutlu Nuri Emre Akşit, Soma Emircan Uzun, Bodrum Seydi Değirmenci, Apti Mert, Nazilli Canberk Aydemir, Kızılcabölük de Furkan Şamil’le anlaştı

EGE kulüpleri transferin son saatlerinde gece operasyonu düzenledi. 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Turgutluspor, 1922 Konyaspor forması giyen 19 yaşındaki defans oyuncusu Nuri Emre Akşit ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Bodrumspor, son dakika 2 transfer yaptı. Yeşil-beyazlılar, İstanbulspor'dan 2002 doğumlu kaleci Seydi Değirmenci ve Antalyaspor'dan 2003 doğumlu Apti Mert Çayır ile 5'er yıllık sözleşme imzaladı. Somaspor, Adanaspor U-19 takımından 2002 doğumlu Emirhan Uzun ile 2 yıllık mukavele yaptı. 3. Lig 2. Grup takımlarından Kızılcabölükspor, Altınordu'dan, geçen sezonu Niğde Anadolu'da geçiren 2001 doğumlu Furkan Şamil Çetin'i renklerine kattı. 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, Fenerbahçe'den eski oyuncusu 18 yaşındaki kaleci Canberk Aydemir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulübün altyapısında 4 yıl forma giyen genç kaleci, imzayı attıktan sonra bir yıllığına 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor'a kiralandı.