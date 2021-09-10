Görüşmeden sonuç çıkmadı

A Milli Futbol Takımımızın son dönemdeki kötü gidişatı sebebiyle teknik direktör Şenol Güneş'in geleceği tartışılırken, dün TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimi ile tecrübeli hoca arasında 2.5 saat süren bir zirve gerçekleşti. Özellikle Hollanda karşısında alınan 6-1'lik tarihi yenilgi sonrası eleştirilerin artması sebebiyle TFF ile Güneş Riva'da durumu masaya yatırdı. Moralinin bozuk olduğu ve motivasyonunun da düştüğü gözlenen Güneş ile TFF yetkililerinin bugün yine görüşeceği öğrenildi.



TAZMİNATI DA GÜNDEMDE

Türkiye Futbol Federasyonu'nun da de kendi içerisinde de ikiye bölündüğü ve Güneş ile ilgili net bir karar alınamadığı gelen haberler arasında. Bir grup hemen yolların ayrılması gerektiğini savunurken, yönetimden bazı isimler 1 ay sonraki Norveç maçının beklenmesi gerektiğini söyledi. Güneş ile ayrılık kararı alınırsa, bu kez konu tazminat olacak. Güneş istifaya yanaşmaz ve tazminatından feragat etmezse yaklaşık 2.7 milyon euro'luk bir para alacak.

SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Hollanda mağlubiyeti sonrasında "Lucescu giderken kovmak isteyenler, bana gelirken yalvaranlar, 6 ay sonra iyi gidince suçlamaya başlıyorsa o zaman bir düzende bu yanlışlık var" sözleri çok konuşulmuştu.

AYRILIK OLURSA KİM GELECEK?

TFF yönetimini düşündüren bir diğer konu ise teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılması durumunda yerine kimin getirileceğine yönelik. Yerli teknik adam Okan Buruk'un sağlık sorunları nedeniyle çalışmayı düşünmemesi ve bu süreçte dinlenmek istemesi bu ihtimalin gerçekleşmesine engel oluyor.



ÇALIMBAY DA LİSTEDE

Okan Buruk lige verilen arada Alanyaspor ve Göztepe'den teklif alırken bunları kabul etmemişti. Yerli konusunda Rıza Çalımbay da öncelikli olarak kuliste konuşulan bir isim. Hem tecrübesi ve bilgi birikimi hem de Sivaspor'daki istikrarı ve başarısı Çalımbay'ı da gündeme getirdi. Yabancı konusunda ise Alman teknik adam Joachim Löw isminin gündeme gelebileceği konuşuluyor.