Kritik maç Palabıyık’ın

Süper Lig’de dördüncü haftanın hakemleri açıklandı. Sonucu merakla beklenen Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında hakem Ali Palabıyık düdük çalacak

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Trabzonspor - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemleri duyurdu. 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık oldu. Bu müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak. Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle: Karagümrük-Adana DS (Ümit Öztürk), Konya- Altay (Erkan Özdamar), Beşiktaş-Malatya (Arda Kardeşler), Kayseri-Kasımpaşa (Yasin Kol), F.Bahçe-Sivas (Halis Özkahya), Rizespor- Hatay (Halil Umut Meler), Göztepe- Başakşehir (Tugay Kaan Numanoğlu), Trabzon-G.Saray (Ali Palabıyık), G.Antep-Antalya (Suat Arslanboğa), Alanya-Giresun (Zorbay Küçük).