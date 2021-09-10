Manisa FK’dan ilginç bir transfer

Manisa FK, transferin son saatlerinde ilginç bir hamle yaptı. Siyahbeyazlılar Altınordu'dan 2003 doğumlu forvet oyuncusu Osman Burak Destan'la 5 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Destan, "Büyük başarılar elde etmek istiyorum. Hedefleri olan bir kulüpte olduğum için çok mutluyum" demişti. Altınordu U-19 takımından yüksek bir bonservis ücreti karşılığında alınan Osman Burak, imza atmasının ardından kısa bir süre geçmesine rağmen 2. Lig ekibi Pendikspor'a kiralık gönderildi. Manisa FK'da, Mustafa Durak ve Leon Sever'le yollar ayrılırken, kaleci Ömer Kahveci Ankaraspor'a, Birkan Yılmaz da Pazarspor'a kiralandı.

HAYDİ MAÇA

Manisa FK yönetimi, yarın saat 20.00'de Akhisar Spor Toto Stadyumu'nda oynayacağı Erzurumspor BŞB maçı için taraftarlara çağrı yaptı. Akhisar'a araç kaldırılacağı açıklandı. Maçın biletleri batı kapalı (Kategori 1) 20, batı kapalı (Kategori 2) 15, doğu maraton 10 TL olacak.

METİN: KALE EMİN ELLERDE

Manisa FK'nın son transferi kaleci Metin Uçar iddialı konuştu. Ankara Keçiörengücü'nden gelen 30 yaşındaki eldiven, 3 yıllık sözleşme imzalarken, törende şöyle konuştu: "Büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Hedefimiz bir üst lig olacak. Bu takım için elimden gelenin fazlasını vermeye çalışacağım. İnşallah hep birlikte şampiyonluk yaşarız. Kale emin ellerde" dedi.