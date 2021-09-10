Manisa’da basarılı sporculara doping

MANİSA Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Letonya'nın Riga kentinde yapılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda gurur yaşatan judocular Zilan Ertem ile Mehmet Şahin Ertem'i tebrik ederek ödüllendirdi. Manisalı milli judoculardan Zilan Ertem 40 kiloda Avrupa 2.'si, Mehmet Şahin Ertem 50 kiloda Avrupa 5.'si oldu. Türk judosuna yetenekli sporcular kazandırmaya devam ettiklerini belirten Öztürk, "Sporcuları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Antrenörlerimizi de kutluyorum. Başarılar çok çalışarak elde edilir. Manisa'dan Türk judosuna yetenekli sporcular kazandırdığımız için son derece mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.

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