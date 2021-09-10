  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa’da basarılı sporculara doping

Manisa’da basarılı sporculara doping

Manisa’da basarılı sporculara doping

10.9.2021

MANİSA Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Letonya'nın Riga kentinde yapılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda gurur yaşatan judocular Zilan Ertem ile Mehmet Şahin Ertem'i tebrik ederek ödüllendirdi. Manisalı milli judoculardan Zilan Ertem 40 kiloda Avrupa 2.'si, Mehmet Şahin Ertem 50 kiloda Avrupa 5.'si oldu. Türk judosuna yetenekli sporcular kazandırmaya devam ettiklerini belirten Öztürk, "Sporcuları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Antrenörlerimizi de kutluyorum. Başarılar çok çalışarak elde edilir. Manisa'dan Türk judosuna yetenekli sporcular kazandırdığımız için son derece mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa’da basarılı sporculara doping haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.