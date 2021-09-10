‘Saçımı keseceğim’

Beşiktaş’ın yıldızları Alex Teixeira ve Josef de Souza A Spor’da önemli açıklamalar yaparken, Alex, Buraya şampiyonluk için geldim. Bunu başarırsak saçımı keceğim “dedi”

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Alex Teixeira, yakın arkadaşı Josef de Souza ile birlikte A Spor'a açıklamalarda bulundu. Alex, Beşiktaş ile şampiyon olmaları halinde saçlarını keseceğinin sözünü verdi. Yıldız oyuncu, "Josef beni ikna etti. Transferi ona mal edebiliriz. Ailelerimiz birbirini tanıyor, burada beraber olmak istedik" dedi.



ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Şampiyonlar Ligi'nin çok önemli olduğunu söyleyen Alex, "Hem Şampiyonlar Ligi hem de Josef nedeniyle Beşiktaş'a geldim. Kartallar gibi yüksekten uçacağız. Beraber başaracağız. Ben sadece oynamak istiyorum pozisyon önemli değil. Burada oynayarak Beşiktaş'la şampiyon olmak istiyorum. Şampiyon olursak saçlarımı keseceğim" dedi. Josef ise transfer sürecini anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Alex'e daha yüksek teklifler vardı, bu nedenle transfer biraz zor oldu. Çok eski bir dostluğumuz var. Ailelerimiz de burada olacağı için Beşiktaş'ı tercih etti. Coutinho'ya devamlı Beşiktaş'ı anlatıyorum. O, bizden 3 yaş küçük. Bizden ufak olduğu için gelip maçlarımızı izlerdi, sıkı bir Alex hayranı. Barcelona'da onun yıldızlaşıp daha iyi duruma gelmesini umuyorum ama ileride Beşiktaş'a neden gelmesin?"