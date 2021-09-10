Futbol şube başkanı Necip İrdem süreci başarıyla yönetirken, “27 kişilik listeden 19’unu aldık” dedi

Denizlispor, 19 yeni transferiyle lige adeta yeniden başlıyor. Süper Lig'den düştükten sonra kayyum tehlikesi ile karşı karşıya kalan, üst üste 4. kongrede oluşturulan yönetim, transfer yasağını 13 milyon 250 bin lira ödeyip kaldırdıktan sonra, maddi sıkıntılara rağmen kısa sürede yapılan 19 transferlerle yepyeni bir Denizlispor oluşturdu. Kulüpte 2016-2019 yılları arasında da görev alan futbol şube başkanı Necip İrdem, elini taşın altına koyarak, tecrübesiyle bu kritik süreci başarıyla yönetti.



BAŞKAN UZ'LA EL ELE VERDİK

Başkan Mehmet Uz ile birlikte her birinin ayrı hikayesi olan transferleri gerçekleştirdiklerini belirten İrdem, "27 kişilik transfer listemizdeki 22 futbolcuyla birebir görüşüp, takım dengelerini de gözeterek 19 transfer yaptık. Alternatifli bir kadro oluşturduk. Şimdi yenilenen kadromuzla Eyüpspor karşısında beyaz bir sayfa açmak istiyoruz" dedi. Öte yandan Atatürk Stadı'ndaki bakım çalışmaları hızlandırıldı, yönetim Adanaspor maçını Denizli'de oynamak için seferberlik başlattı.



SEBAHATTİN ALP