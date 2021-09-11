Fethiyespor’un kozu taraftarları olacak

TFF 3. Lig, 3. Grup'ta yarın evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak Fethiyespor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. İlk hafta maçında deplasmanda Kırıkkale'ye 3-1 yenilen Ege ekibi, bu sezon ilk kez kendi evinde taraftarı önünde Esenler Erokspor maçından 3 puan çıkarmak istiyor. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı iyi bir kadro kurduklarını belirterek, "Her maçımızda galibiyet için sahaya çıkacağız, yarın en zor maçlardan birini oynayacağız. Taraftarlarımızı bu ilk maçta ve bundan sonraki tüm maçlarda tribünde görmek istiyoruz" dedi. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel ise taraftarları yanlarında görmek istediklerini açıkladı. Dinçel, "İlk haftadaki yenilgiyi telafi edeceğiz" diye konuştu.

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