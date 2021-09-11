  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Fethiyespor’un kozu taraftarları olacak

Fethiyespor’un kozu taraftarları olacak

Fethiyespor’un kozu taraftarları olacak

11.9.2021

TFF 3. Lig, 3. Grup'ta yarın evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak Fethiyespor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. İlk hafta maçında deplasmanda Kırıkkale'ye 3-1 yenilen Ege ekibi, bu sezon ilk kez kendi evinde taraftarı önünde Esenler Erokspor maçından 3 puan çıkarmak istiyor. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı iyi bir kadro kurduklarını belirterek, "Her maçımızda galibiyet için sahaya çıkacağız, yarın en zor maçlardan birini oynayacağız. Taraftarlarımızı bu ilk maçta ve bundan sonraki tüm maçlarda tribünde görmek istiyoruz" dedi. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel ise taraftarları yanlarında görmek istediklerini açıkladı. Dinçel, "İlk haftadaki yenilgiyi telafi edeceğiz" diye konuştu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fethiyespor’un kozu taraftarları olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.