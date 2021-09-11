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Haberler Spor Guus Hiddink emekliye ayrıldı

Guus Hiddink emekliye ayrıldı

Guus Hiddink emekliye ayrıldı

11.9.2021

F.Bahçe ve A Milli Takım'da bir dönem teknik direktörlük yapan Hollandalı Guus Hiddink, kariyerini sonlandırarak emeklilik kararı aldığını açıkladı. Ülkesindeki bir televizyon programında emeklilik kararı aldığını belirten Hiddink, son olarak çalıştırdığı Curaçao'nun milli takımında hedeflediği başarılara ulaşamaması ve son dönemde yeni tip koronavirüse yakalanması nedeniyle bu yönde bir karar aldığını belirtti. Hiddink, F.Bahçe'de 1990- 1991 sezonunda, Milli Takım'da ise 2010-2011 sezonunda görev yapmıştı.
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