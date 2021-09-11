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Haberler Spor Kızılcabölük’te Kıvanç sezona golle başladı

Kızılcabölük’te Kıvanç sezona golle başladı

11.9.2021

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kızılcabölükspor'un golcü futbolcusu Kıvanç Salihoğlu yeni sezona gole başlarken, hedefinin en az 10 gol olduğunu açıkladı. 2014-2015 sezonu devre arası Çorum FK'dan Denizli ekibine transfer edilen 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyerinin en
parlak sezonu olan 2015-2016 sezonunda sarı-kırmızılı takımda 37 maçta 10 gol kaydedince, göze girdi ve Tuzlaspor'a transfer oldu. Kıvanç, Tuzlaspor'da 31 maçta 6 gol sonraki sezon Eyüpspor'da ise 16 maçta 2 gol kaydetti. Kızılcabölükspor ile 69 maça çıkan Kıvanç Salihoğlu, toplam 13 kez ağları havalandırdı. Geçen sezon Kızılcabölükspor'da 16 maça çıkan 2 gol kaydeden Salihoğlu, yeni sezona da golle başladı. Bayrampaşa karşısında takımının ve kendisinin yeni sezonda ilk golünü kaydetti.

■ SEBAHATTİN ALP

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