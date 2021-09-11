Kızılcabölük’te Kıvanç sezona golle başladı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kızılcabölükspor'un golcü futbolcusu Kıvanç Salihoğlu yeni sezona gole başlarken, hedefinin en az 10 gol olduğunu açıkladı. 2014-2015 sezonu devre arası Çorum FK'dan Denizli ekibine transfer edilen 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyerinin en

parlak sezonu olan 2015-2016 sezonunda sarı-kırmızılı takımda 37 maçta 10 gol kaydedince, göze girdi ve Tuzlaspor'a transfer oldu. Kıvanç, Tuzlaspor'da 31 maçta 6 gol sonraki sezon Eyüpspor'da ise 16 maçta 2 gol kaydetti. Kızılcabölükspor ile 69 maça çıkan Kıvanç Salihoğlu, toplam 13 kez ağları havalandırdı. Geçen sezon Kızılcabölükspor'da 16 maça çıkan 2 gol kaydeden Salihoğlu, yeni sezona da golle başladı. Bayrampaşa karşısında takımının ve kendisinin yeni sezonda ilk golünü kaydetti.

■ SEBAHATTİN ALP