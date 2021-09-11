Kupa Spor Toto’nun

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Süper Kupa'nın sahibi İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 30-21 yenen Spor Toto oldu. Geçen sezonun lig şampiyonu Spor Toto ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren İzmir Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı kazanan Spor Toto tarihinde ikinci defa Süper Kupa'nın sahibi oldu. Ankara temsilcisi, 2010 yılında Milli Piyango adı ile çıktığı finalde Beşiktaş'ı 27-24 mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan taraf olmuştu.

İzmir ekibi ilk devreyi 14-9 yenik kapadı. İkinci yarıda ise Igor Chiseliov'un golleriyle maça tutunmaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediyespor, 18 kurtarış yapan Spor Toto kalecisi Coşkun Göktepe'yi geçemedi. Göktepe, kritik kurtarışlarıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Spor Toto'da Can Çelebi ve Yiğit Eröz 7'şer golle oynarken, Alperen Pektaş da 6 gol ile galibiyete önemli katkıda bulundu. Başkent ekibi 3 oyuncusundan toplam 20 gol buldu. İzmir Büyükşehir Belediyespor da ise Igor Chiseliov 9 golle bu karşılaşmanın en skorer ismi oldu. İzmir BŞB'de ise kaleci Yevgen Sapun 11 kurtarışla müsabakayı tamamladı.