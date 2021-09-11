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Rüzgar gibi geçti

Afyon’da yapılan Dünya Motokros Şampiyonası’na ilgi çok büyüktü

Rüzgar gibi geçti

11.9.2021

DÜNYA Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki etabının düzenlendiği Afyonkarahisar'da MXGP of Turkey ve MXGP of Afyon tamamlandı. 28 ülkeden 120'ye yakın sporcunun katıldığı yarışlar büyük ilgi gördü. Afyon'da 8 gün süren etkinliği 150 bin kişi takip etti. Yarışlar dünyada ilk kez aynı hafta içinde yapıldı. Afyon'un en iyisi Herlings 4'te 4 yaptı 2018 ve 2019 yıllarında yapılan MXGP of Turkey ve yarışlarında birinci olan Red Bull KTM Racing Team'den Hollandalı Jeffrey Herlings, bu yıl yapılan iki yarışı da önde bitirdi.
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