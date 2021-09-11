Somaspor’da seri isteniyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki sezonun ilk haftasında Niğde Anadolu FK'yı evinde 1-0 yenen Somaspor, yarın Adıyaman 1954 deplasmanında 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Adıyaman temsilcisinin de kendileri gibi lige yeni yükselen bir takım olduğunu belirten teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Onlar ilk maçlarını kaybettiler. Bu anlamda bizim maç çok daha önemli ve zor hale geldi. Kendi sahalarında oynayacaklar. Biz iç saha-dış saha fark etmeden iyi mücadele edip oyunumuzu oynamamız lazım. Hedefimiz yine kazanmak" dedi. Tecrübeli teknik adam, takımda Onur Ulaş'ın sakat, İbrahim Ak'ın cezalı olduğunu belirterek, transferin son gününde takıma katılan stoper Emirhan Uzun'un gelecek vaad eden bir isim olduğunu dile getirdi.

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