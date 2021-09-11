Turgutluspor’da Kazım Akgün iddialı konustu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezona 2-1'lik Sivas Belediyespor mağlubiyeti ile giren Turgutluspor'da teknik direktör Kazım Akgün, yarın evlerinde ağırlayacakları Bayburt Özel İdare Spor'u mutlaka yeneceklerini söyledi. Akgün, "Sivas Belediyespor maçında şanssız bir şekilde puan kaybı yaşadık. İyi oynadığımız maçtan puansız ayrıldık. Sivas Belediyespor maçında gerekli dersleri çıkardık. Yarın önemli transfer yapan, şampiyonluk yarışı içinde olmak isteyen Bayburt ile karşılaşacağız. Ancak bizim bir avantajımız var. Pandemiden dolayı statta hiç seyirci olmamıştı, bu maçta olacak. Karşılaşmayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızdan biraz sabır istiyoruz" diye konuştu.

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