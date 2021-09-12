3. Lig’de Egeliler üç puan peşinde

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona Elazığspor'u deplasmanda 2-1 yenerek hızlı başlayan Bergama Belediyespor, Menemen İlçe Stadı'nda 16.30'da Hendekspor'u ağırlayacak. 2. Grup'ta sahasında ilk haftada öne geçtiği maçta Bayrampaşa'yla 1-1 berabere kalan Kızılcabölükspor, ikinci hafta müsabakasında Elazığ Karakoçan FK'yı yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. Elazığ Doğukent Stadı'ndaki karşılaşma 15.30'da başlayacak. Sahasında 52 Orduspor'la 1-1 berabere kalan Kuşadasıspor, deplasmanda Altındağspor ile Çubuk İlçe Stadı'nda saat 16.00'da oynayacak. 3. Grup'ta sezona deplasmanda Kırklareli Büyük Anadolu'ya 3-1 yenilerek şok bir başlangıç yapan Fethiyespor ise Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki zorlu mücadele saat 19.00'da başlayacak.