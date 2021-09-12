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Efeler, Sırbistan önünde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 Turu’nda kritik mücadelede bugün saat 21.30’da Sırbistan ile karşı karşıya geliyor

Efeler, Sırbistan önünde

12.9.2021

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda zorlu bir maça çıkıyor. C Grubu'nda 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Filenin Efeleri, Polonya'nın ev sahipliği yapacağı son 16 turu maçında bugün Sırbistan'la kozlarını paylaşacak. Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak Türkiye- Sırbistan voleybol maçı saat 21.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak. Ayyıldızlılar, turu geçerse çeyrek finalde Rusya-Ukrayna galibiyle oynayacak. Sırbistan; Polonya, Belçika, Ukrayna, Yunanistan ve Portekiz'in bulunduğu A Grubu'nu 2. sırada bitirdi.
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