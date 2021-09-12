İkinci Lig’de çok kritik maçlar var

TFF 2. Lig'de Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu maçlar oynayacak. Beyaz Grup'ta Kırklarelispor deplasmanından galibiyetle dönerek sezona zaferle başlayan Nazilli Belediyespor, evinde saat 16.30'da Pazarspor'u konuk edecek. Kırmızı Grup'ta ise zirve hesapları yapan Somaspor, deplasmanda Adıyaman 1954 ile saat 15.30'da kapışacak. Turgutluspor da saat 16.00'da sahasında Bayburt İl Özel İdarespor karşısında terleyecek. Szonun ilk maçında Afjet Afyonspor'u 2-1 mağlup eden Bodrumspor, deplasmanda Diyarbekirspor'un rakibi olacak. Diyarbakır Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Yeşil-beyazlılarda, sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.