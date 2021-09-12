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Haberler Spor Milli tenisçimiz Büyükakçay, yarı finalde

Milli tenisçimiz Büyükakçay, yarı finalde

Milli tenisçimiz Büyükakçay, yarı finalde

12.9.2021

MİLLİ tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de düzenlenen W60 Elle Spirit Open turnuvasında tek kadınlarda yarı finale çıktı. Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, 2 numaralı seri başı Rus Natalia Vikhlyantseva'yı 6-4, 6-1'lik setlerle yenerek adını yarı finale yazdırdı.
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