Milli tenisçimiz Büyükakçay, yarı finalde

MİLLİ tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de düzenlenen W60 Elle Spirit Open turnuvasında tek kadınlarda yarı finale çıktı. Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, 2 numaralı seri başı Rus Natalia Vikhlyantseva'yı 6-4, 6-1'lik setlerle yenerek adını yarı finale yazdırdı.
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