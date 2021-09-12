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Motor sporlarında büyük heyecan

Motor sporlarında büyük heyecan

12.9.2021

MOTOR sporlarında 2021 birincilerinin belli olacağı Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın dördüncü ve son ayağı, serbest antrenmanlarla İzmir'de başladı. İzmir Ülkü Park Pisti'nde gerçekleştirilen ve 86 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular, serbest antrenmanların ardından sıralama turlarında mücadele etti. Sporcular, bugün TMFGP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), Kadınlar Kupası, SS300, 125 SP ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası kategorilerinde yarışacak. Bu mücadelelerin ardından organizasyonda 2021 yılının birincileri belirlenecek.
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