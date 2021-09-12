Ronaldo evine iki golle döndü

PREMİER Lig'de Manchester United, takıma dönen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun iki gol attığı maçta Newcastle United'ı 4-1 yendi. Ronaldo'nun 12 yıl aradan sonra yeniden formasını giydiği Manchester United, Premier Lig'in 4. haftasında Newcastle United'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, 45+2 ve 62. dakikalarda Ronaldo, 80. dakikada Bruno Fernandes, 90+2. dakikada Jesse Lingard'ın kaydettiği gollerle 4-1 galip geldi. Newcastle'ın tek golünü 56'da Javier Manquillo attı. Bu sonuçla Manchester United 10 puana ulaştı. Newcastle United bir puanda kaldı

PSG'DE MESSİ VE NEYMAR YOKTU

PSG, Ligue 1'in beşinci haftasında Clermont'u sahasında Herrera (2), Mbappe ve Gueye'nin golleriyle 4-0 yendi. Fransız ekibinde Lionel Messi, Neymar, Di Maria ile Parades maçta forma giyemedi. Bu dört futbolcu Dünya Kupası Elemeleri için ülke milli takımlarından yorgun döndükleri için teknik direktör Mauricio Pochettino tarafından kadroya alınmadı. Pochettino, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Güney Amerikalı oyuncular, maçta kadroda olmayacak. Onlar için sağduyulu olmamız gerekiyor" dedi. Söz konusu oyuncuların Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Cub Brugge ile oynanacak grup maçında kadroda olması bekleniyor.