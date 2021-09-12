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Haberler Spor Yabancı Kuntz, yerli Buruk

Yabancı Kuntz, yerli Buruk

TFF’nin yerli hoca konusunda Okan Buruk ile birkaç gün içerisinde bir görüşme yapması beklenirken Alman teknik adam Stefan Kuntz’un ismi ön plana çıkıyor

Yabancı Kuntz, yerli Buruk

12.9.2021

Şenol Güneş ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu teknik direktör arayışlarına hız verirken iki isim ön plana çıkıyor. TFF'nin yerli teknik direktörler açısından gündeminin ilk sırasında Okan Buruk olduğu bilinirken önümüzdeki hafta içinde bir görüşme trafiğinin yaşanması bekleniyor. Buruk ile yönetimin buluşup, son noktayı koyacağı ileri sürülse de yabancı konusunun da ihtimaller arasında olduğu biliniyor.

A Milli Takım Sorumlusu olan Hamit Altıntop'un da kafasındaki hoca adayının Stefan Kuntz olduğu gelen haberler arasında. Bir dönem Beşiktaş forması giyen 58 yaşındaki teknik adam Almanya U21 Teknik Direktörlüğü yaparken, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılan Panzerlerin de hocalığını yaptı. Bu iki isim dışında Mustafa Denizli, Joachim Löw, Christoph Daum, Lucien Favre, Slaven Bilic, Marius Sumudica gibi isimler masada duruyor

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