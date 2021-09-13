Akhisar Belediye’ye Manisa BŞB morali

TBL'NİN iki Manisalı temsilcisinin karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Akhisar Belediye, Manisa BŞB'yi 80-78 mağlup etti. Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyotunu Akhisar, 25-21 önde geçti. Akhisar Belediye devreyi de 46-41 üstün geçti. Üçüncü periyotta Manisa BŞB eatkili oyunuyla skora denge getirdi, son bölüme 62-62 eşitlikle girildi. Son periyotta 9 sayı geriye düşmesine rağmen 78-77 öne geçen Manisa BŞB, son saniyelerde yıkıldı. Akhisar, 80-78 kazanıp moral depoladı. Manisa BŞB'de Fatih Cantitiz 13 sayı, Andre Williamson 12 sayı, Diante Watkins 16 sayı, Akhisar Belediyesi'nde ise Hamit Sezaver 20 sayı, Jimmy Gavin 13 sayı, Mustafa Erdoğan 13 sayıyla dikkat çeken isimler oldu.



■ KENAN MOLLA

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