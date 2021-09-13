Altay’ın aklı derbide

Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra 2 mağlubiyet alarak 6 puanda kalan Altay, 5 puana ulaşan ezeli rakibi karşısında kötü gidişe son vermek istiyor. Altay'ın ev sahibi konumunda olduğu Bornova Stadı'nda oynanacak derbide Göztepe taraftarları pandemi şartları nedeniyle stadyuma alınmayacak. Altaylı taraftarların derbi heyecanını şimdiden yaşamaya başladığı bildirildi. Taraftarlar, Siyah-beyazlıların derbi öncesi Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki antrenmanı ziyaret ederek oyunculara moral vermek istiyor.



SÜPER LİG'DE 18 YIL SONRA RAKİPLER

İzmir temsilcileri Altay ile Göztepe, Süper Lig'de 18 yıl sonra karşı karşıya gelecek. En son 8 Şubat 2003 yılında Süper Lig'de kozlarını paylaşan iki takımdan Altay, Göztepe'yi 2-0 mağlup etmişti. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan o maçta Altay'ın gollerini İbrahim Akın ve İnanç Gültekin kaydetti. Altay ve Göztepe o sezon birlikte küme düştü. İki İzmir ekibi ezeli rekabette en son ise 18 Şubat 2015'te 2'nci Lig'de rakip oldu.





Son randevu 2-2 sona ererken, siyah-beyazlıların gollerini Bedri Can Özdoğan ve Raşit Sevindir, sarı-kırmızılı ekibin gollerini ise Emre Aygün ve Halil Akbunar attı. O sezon Göztepe şampiyonluğa ulaşırken, Altay tarihinde ilk kez 3'ncü Lig'e düştü. O maçın kadrosundan Halil, halen Göztepe forması giyiyor. 6.5 yıl sonra ilk kez karşılaşacak iki kulübün ezeli rekabetinde en farklı galibiyeti Altay, 11 Nisan 2004'te TFF 1'inci Lig'de 6-2'lik skorla almıştı.



İBRAHİM AKIN VE İLHAN ŞAHİN FARKLI GÖREVDE

Altay ile Göztepe arasında 2003 yılında Süper Lig'de oynanan son karşılaşmada forma giyen İbrahim Akın siyah-beyazlı kulüpte, İlhan Şahin ise sarı-kırmızılı kulüpte göreve devam ediyor. O dönem genç birer futbolcu olan ve sahaya ilk 11'de çıkan ikiliden İbrahim Akın, Altay'da sportif direktör, İlhan Şahin ise Göztepe'de sportif menajer olarak görev yapıyor.